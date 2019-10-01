القبض على إرهابي في الرمادي

2019/10/01 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على إرهابي في مدينة الرمادي.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الزنكورة بالرمادي بمحافظة الانبار".

وأضافت أن "الإرهابي من الذين اشتركوا بالقتال ضد القوات الأمنية قبل التحرير ومن المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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