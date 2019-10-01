2019/10/01 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة..متظاهرون يقطعون أحد شوارع ساحة التحرير وسط بغداد

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصورة.. متظاهرون يقطعون أحد شوارع ساحة التحرير وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصورة.. متظاهرون يقطعون أحد شوارع ساحة التحرير وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).