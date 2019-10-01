ثالث حالة خلال اسبوع.. وفاة إرهابي بوباء التدرن في سجن الناصرية

2019/10/01 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان نزيلا توفي صباح في سجن الناصرية المركزي.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "نزيلاً من أهالي محافظة صلاح الدين وعمره ٣٥ عاما محكوم استنادا لإحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 توفي نتيجة إصابته بوباء مرض التدرن المنتشر بين السجناء بكثرة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية قامت بنقل جثة المسجون إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها تمهيدا لتسليمها إلى ذويه".

وسجلت ذي قار مطلع الأسبوع الحالي، وفاة سجينين اثنين نتيجة اصابتهم بمرض التدرن أيضاً.

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