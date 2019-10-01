2019/10/01 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن رفع كتل كونكريتية من مغلق منذ سنة 2006، جنوبي بغداد.وقالت الامانة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، ان “الجهد الهندسي والآلي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد باشر برفع الكتل الكونكريتية من محيط الزقاقين 12 و67 ضمن حي زبيدة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن عن رفع الكتل الكونكريتية عن زقاقين جنوبي بغداد المركز الخبري الوطني.

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