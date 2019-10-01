2019/10/01 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعتلقت نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، شخصاً اقدم على سرقة دراجة نارية نوع "تكتك" في مدينة الصدر.

وذكر مصدر أمني لـ{الفرات نيوز} إن "دوريات النجدة تمكنت من إلقاء القبض على سارق دراجة نارية من نوع تكتك اصفر اللون بعد سرقتها ب عشر دقائق في ساحة مظفر بمدينة الصدر".



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