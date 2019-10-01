2019/10/01 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السيد عمار الحكيم يدعو الجهات المختصة الى مضاعفة جهود رعاية المسنين

تأریخ التحریر: : 2019/10/1 10:00

• 29 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم يدعو الجهات المختصة الى مضاعفة جهود رعاية المسنين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم يدعو الجهات المختصة الى مضاعفة جهود رعاية المسنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).