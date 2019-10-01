2019/10/01 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يعتزم المفتشين العموميين في الوزارات والدوائر العراقية، إقامة مؤتمر لبيان خطورة تشريع قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين في البرلمان .وقال المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان أيمن نعمان في بيان صحفي أن “المؤتمر سيتناول الجواب القانونية لعمل مكاتب المفتشين العموميين والإنعكاسات السلبية على صعيد العمل الرقابي الحكومي في حال إلغائها، وأهم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفتشون العموميون :احذروا الغاؤنا المركز الخبري الوطني.

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