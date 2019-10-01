سترة جينز ترد على المكالمات.. وتلتقط السيلفي

2019/10/01 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن التقنية القابلة للارتداء بدأت تأخذ مسارات جديدة، ولم تعد تقتصر على بعض التجهيزات الإلكترونية، مثل النظارات والساعات والسماعات وما إلى ذلك.

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