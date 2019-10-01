مستشار رئيس الوزراء لـواع: عبد المهدي يهدف الى نقل اقتصاد الدولة من الريعي الى متعدد الجوانب

2019/10/01 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مستشار رئاسة الوزراء عبد الحسين الهنين، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يسعى الى نقل اقتصاد الدولة من الريعي الى متعدد الجوانب.

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