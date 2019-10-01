بريطانيا تعيد 7000 من عملاء توماس كوك

2019/10/01 | 10:28

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت هيئة الطيران المدني البريطانية، الثلاثاء، إن 39 رحلة جوية من المقرر أن تعيد 7000 شخص آخرين إلى البلاد بعد انهيار توماس كوك.

وحتى الآن جرى إعادة 115 ألفا من أصل ما يزيد على 150 ألف مسافر منذ بدء العملية في 23 أيلول.

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