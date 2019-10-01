الحوثيون يرحبون باستعداد ابن سلمان للحل السياسي

2019/10/01 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة قالت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن، الثلاثاء، إن تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي أعلن فيها عن الاستعداد لحل سياسي، تمثل “بارقة أمل وخطوة شجاعة في طريق السلام”.

وأوضح القيادي في الجماعة، والذي يشغل نائباً لوزير الخارجية في الحكومة التي يديرها الحوثيون في صنعا، حسين العزبي، بتغريدة على حسابه بـ”تويتر”، أن مبادرتهم التي أطلقها رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” مهدي المشاط وتصريحات بن سلمان، تمثلان معاً “بارقة أمل وخطوة شجاعة على طريق استعادة السلام المنشود للجميع”.

وأضاف العزبي أنه “من المهم أن تتظافر الجهود لبلورة هذه الرغبة المشتركة إلى خطوات عملية تنمّي هذه الإيجابية وتجنب الشعبين الشقيقين والمنطقة ككل المزيد من المخاطر الإضافية”.

وكان محمد بن سلمان قال، في مقابلته مع قناة “سي بي إس” الأميركية، إنه إذا ما أوقفت إيران دعمها لمليشيات الحوثي، فسيكون الحل أسهل بكثير، وأضاف “اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد”.

وقال إن “إعلان الحوثي من عدة أيام بوقف إطلاق النار من تجاهه نعتبرها بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر”.

يذكر أن هذه التصريحات تأتي بعد أيام من تسريبات عن تفاهمات سعودية مع الحوثيين شملت وقف الضربات الجوية في أربع مناطق، بينها العاصمة صنعاء، إلا أن الحوثيين نفوا أن يكون هناك أي اتفاق.

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