2019/10/01 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فضيحة رئيس حكومة عربي... 16 مليون دولار لعارضة أزياء! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/01 | 10:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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