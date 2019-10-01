عضو بحقوق الانسان يدعو لضبط النفس بالتزامن مع دعوات للتظاهر في أكثر من محافظة

2019/10/01 | 10:34

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بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، الثلاثاء (01 تشرين الأول 2019)، لضبط النفس والحفاظ على سلامة المتظاهرين السلميين.

وقال البياتي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نطالب الأجهزة الامنية بضبط النفس والحفاظ على سلامة المتظاهرين السلميين والاجتناب عن استخدام العنف ضد المتظاهرين ومراعاة المادة 81/ أولا من الدستور العراقي التي فرضت عليها مراعاة حقوق الانسان في اداء عملها".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (1 تشرين الاول 2019)، بأن القوات الامنية اعتقلت 15 متظاهراً في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية اعتقلت 15 متظاهراً في البصرة قبيل انطلاق تظاهرة حاشدة دعوا لها".

وأضاف المصدر، أنه "هناك اعتداء على الإعلاميين، وكسر كاميرا لمصور وكالة الاي بي الأمريكية نبيل الجوراني".

وتابع، أن "قوة امنية فتشت هواتف الاعلاميين، قبل انسحابهم من مكان التظاهر".

بغداد اليوم- كردستان

رفع وزير العدل في اقليم كردستان فرست احمد، دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق تضمنت "رفع الدعوى من قبل وزير العدل في اقليم كردستان ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لانه قام بسن

القوات الأمنية تمنع تجمع مواطنين في ساحة وسط البصرة تمهيداً لانطلاق تظاهرة

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الثلاثاء (01 تشرين الأول، 2019) على صورة لقطع المتظاهرين لأحد شوارع ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن المتظاهرين قطعوا أحد شوارع ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، قبل أن تعي

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