2019/10/01 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني- ارتفع الدولار الأميركي لأعلى مستوى فيما يزيد عن عامين مقابل سلة من العملات، اليوم الثلاثاء، قبل بيانات يُتوقع أن تظهر أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة عاود النمو، مما قد يقلص المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية مع الصين.وترنح اليورو قرب أقل مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الدولار ترتفع لأعلى مستوياتها في اكثر من عامين المركز الخبري الوطني.

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