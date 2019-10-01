ضربة في الرأس تبعد نجم ريال مدريد عن لقاء اليوم

2019/10/01 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن لائحة من 19 لاعبًا لمواجهة كلوب بروج في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وشهدت مفاجآت حيث غاب عنها الثنائي الويلزي غاريث بيل والكولومبي جيمس رودريغيز.

وذكرت صحيفة "آس" أن سبب غياب الويلزي بقرار من المدرب الفرنسي الذي أراد منحه بعض الراحة رغم أن اللقاء مهمّ للفريق، لكن الكولومبي تم إبعاده لكونه تلقى ضربة في الرأس في لقاء أتلتيكو مدريد.ورغم كون الإصابة ليست خطيرة وتدرب اللاعب بشكل عادي برفقة المجموعة الاثنين لكن زيدان رفض المغامرة وفضل ترك اللاعب في راحة.وكان من المحتمل أن يلعب جيمس رودريغيز أساسيًّا أمام كلوب بروج في دوري الأبطال لكونه شارك لمدة 13 دقيقة فقط في الديربي لكن الإصابة التي تلقاها أجبرت المدرب الفرنسي على تركه خارج القائمة.وسيكون جيمس رودريغيز متاحا للفريق خلال اللقاء المقبل في الدوري الإسباني أمام غرناطة المقرر السبت المقبل.وفي غياب جيمس رودريغيز يستعيد المدرب الفرنسي زيدان الدولي الإسباني إيسكو والذي كان غائبًا بسبب الإصابة كما يستعيد المدافع الأيسر البرازيلي مارسيلو.ويحتاج ريال مدريد للفوز أمام كلوب بروج البلجيكي بعد خسارة الجولة الأولى أمام باريس سان جرمان الفرنسي 3-0.



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