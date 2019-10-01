فالفيردي يفكر في حل داخلي لسد ثغرة برشلونة

2019/10/01 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يدرس إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، أكثر من حل لسد إحدى الثغرات في البارسا خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يعاني هذا الموسم من أزمة في قلب الدفاع رغم أننا لا نزال في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين أول.

وتعود أزمة برشلونة إلى إصابة صامويل أومتيتي واحتمالية غيابه لفترة تصل إلى 5 أسابيع، بالإضافة إلى طرد كليمنت لينجليه في المباراة الأخيرة أمام خيتافي، وبالتالي لن يكون اللاعب حاضرًا ضد إشبيلية.

ويعقد الأزمة أن جيرارد بيكيه بات على بعد بطاقة واحدة من الإيقاف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وسيعمل فالفيردي على الاستعانة بخدمات كلير توديبو في التشكيلة الأساسية ضد إشبيلية، مع توجيه أنظاره إلى لاعبي فريق (برشلونة ب).

ويعد الأوروجواياني رونالد أراخو، صاحب الـ20 عامًا، من أكثر اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الفريق الأول في برشلونة.

ويعرف فالفيردي قدرات أراخو جيدًا، حيث إن الأخير يتميز بالسرعة وسبق له التواجد مع الفريق الأول في فترة الإعداد قبل بداية الموسم الحالي.

وتواصل إدارة برشلونة دراسة كل الخيارات المتاحة في الميركاتو داخل وخارج إسبانيا لدعم مركز قلب الدفاع في يناير/ كانون ثان المقبل، ولكن سيتم تجربة اللاعبين الشباب أولًا لحل هذه الثغرة.

المصدر: كووورة

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