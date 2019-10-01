2019/10/01 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- نفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، قيامها بطبع المناهج الدراسية خارج العراق، موكدةً فسخ عقد مع شركة الوراق التي تلكأت بالتزاماتها.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، أن “ما نشر في بعض وسائل الاعلام والقنوات الفضائية عن قيام الوزارة بطبع الكتب الدراسية خارج العراق، ما هي الا في اطار حملة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تنفي طبع المناهج الدراسية خارج البلاد المركز الخبري الوطني.

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