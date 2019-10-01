السهيل يبارك بدء العام الدراسي في الجامعات ويؤكد مضي الوزارة بتطوير مهامها العلمية والثقافية

2019/10/01 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الثلاثاء، بدء العام الدراسي في الجامعات، مؤكدا على مضي الوزارة بتطوير مهامها العلمية والثقافية.

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