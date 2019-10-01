لقب جديد يضاف الى خزينة وسام المجد بجودو المكفوفين

2019/10/01 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز نادي وسام المجد لقب بطولة العراق بجودو المكفوفين الذي انتهت منافساته على قاعة المركز التدربي التابع للجنة البارالمبية الوطنية العراقية و جاءت اللجنة الفرعية في ذي قار في مركز الوصافة ولجنة بابل في المركز الثالث.

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