2019/10/01 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية ستار الجابري ، أن رئاسة مجلس النواب تماطل في تنفيذ عملية استجواب الوزراء.وقال الجابري في تصريح للمركز الخبري الوطني ، إن” الاستجواب عملية ديمقراطية وكفلها الدستور والحكمة لم تذهب الى الاستجواب من اجل الابتزاز ولي الاذرع وانما هناك تقصير اداري في بعض الوزارات وفساد مالي” […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكمة :رئاسة البرلمان ” تماطل” في عملية استجواب الوزراء المركز الخبري الوطني.

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