وزير العدل بكوردستان يقاضي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

2019/10/01 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رفع وزير العدل في حكومة اقليم كوردستان دعوى قضائية على رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.وتحصلت شفق نيوز على وثائق تخص الدعوى الكاملى حيث تمحورت بشأن قانون مجالس المحافظات وفق صيغته المقرة، حيث بين وزير العدل بكوردستان تناقضها واحكام الدستور العراقي.

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