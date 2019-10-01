الرئيس صالح: يجب تجفيف تمويل الإرهاب الذي يأتي من الفساد داخل النظم السياسية

2019/10/01 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان الفساد هو الاقتصاد السياسي للصراع، مبينا إنه يديم الصراع، ويسبب عدم الاستقرار الاجتماعي والاستياء وبالتالي حاضنات للتطرف.

واكد الرئيس برهم صالح في مقابلة مع موقع المونيتور الأميركي ضرورة تجفيف تمويل الإرهاب، والتي غالباً ما تأتي من الاتجار غير المشروع ، ومن الفساد داخل النظم السياسية، والفساد داخل الأنظمة الأمنية ، وتديم دورة الإرهاب وتعميقها أساساً، تصبح دورة مكتفية ذاتيا تتغذى على نفسها.

واشار الرئيس صالح الى ان النخبة الفاسدة تحتاج إلى عدم الاستقرار، وتحتاج إلى أزمة، وتزدهر بسبب الأزمة، وهي بحاجة إلى التهديد الإرهابي لتبرير حكمها وسرقة المزيد من الأموال، بشكل أو آخر.

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