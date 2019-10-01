ندى أسامة ملكاني - قراءة في كتاب غريزة الحرية 1

2019/10/01 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ندى_أسامة_ملكاني مؤلف الكتاب هو نعوم تشومسكي، صادر في عام 2017، الطبعة الأولى؛ عدد صفحاته 198نعوم تشومسكي قبل أن يكون ناقدا ومؤرخا وناشطا سياسيا هو أستاذ لسانيات وفيلسوف أمريكي وعالم بالمنطق والإدراك.يتضمن الكتاب 8 مقالات مختارة تنفد وتقدم تصورا واضحا للسياسة الأمريكية والتطرف السياسي.أما عن سبب تسمية الكتاب باسم غريزة الحرية فهو بعد أن دون المؤلف الجملة التالية: " إذا افترضت أن ليس هناك أمل، فأنت تضمن أن......

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