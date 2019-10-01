هل يستثمر الخليجيون في الزراعة وكرة القدم بأوكرانيا؟

2019/10/01 | 11:00

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت صحيفة "أوراسيا ديلي" الروسية، إن الحكومة الاوكرانية دعت رأس المال العربي للاستثمار في مشاريع زراعية وأندية كرة قدم أوكرانية مع فتح سوق الأراضي الزراعية المرتقب، ومشاريع البنية التحتية ذات الصلة للتخصيص والبيع للمستثمرين الأجانب.





وحسب تقرير الصحيفة، فقد التقى رئيس وزراء أوكرانيا أليكسي غونتشارك، خلال "منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية"(YES)، الذي انعقد في كييف في الأيام العشرة الأولى من شهر أيلول الجاري، مع رجال أعمال من دول الخليج، ودعاهم إلى الاستثمار في أندية كرة القدم الأوكرانية.

وترى الصحيفة، في تقريرها، أن هذه دعوة مستترة لرأس المال العربي في محاولة لجذبه إلى عمليات الخصخصة في أوكرانيا، والتي تنوي حكومة غونتشاروك إطلاقها قريباً، مشيرة إلى أن الاقتراح ليس مدهشاً، كما يبدو للوهلة الأولى.

وجاء في التقرير: "يمكن أن يستثمر رأس المال العربي في كرة القدم الأوكرانية لأسباب اعتبارية، وأن مثل هذا الاستثمار يمهد الطريق أمامه لغزو عدد من قطاعات الاقتصاد الأوكراني".

لكن التقرير ذكر أن أندية كرة القدم الأوكرانية قد لا تكون مثيرة للاهتمام كمشاريع استثمارية بالنظر إلى انخفاض القوة الشرائية لدى السكان.

وأضافت الصحيفة: "لم يخفِ رجال الأعمال القادمون من الخليج حقيقة أنهم مهتمون بالاستثمار في الزراعة والصناعة التحويلية والبنية التحتية ذات الصلة، بضمانة الأرض كسلعة"، متوقعة إمكانية تنفيذ خطط رأس المال العربي، في وقت مبكر من العام المقبل، مع فتح السلطات الأوكرانية سوق الأراضي الزراعية، كما وعدت.

وذكرت أن شركة الزراعة والمواشي السعودية أعلنت، في العام 2017، عن خطط لبناء ميناء على ساحل البحر الأسود، لكن هذه الخطط لا تزال حتى الآن "حبراً على الورق".

وتوقع التقرير أن تكون هنالك معركة على موانئ أوكرانيا، يتنافس فيها رأس المال العربي وشركات من الصين ومستثمرون محليون.

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