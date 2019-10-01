مؤسسة النفط النيجيرية تأمل برفع الإنتاج لنحو 3 ملايين برميل يومياً خلال 2-3 أعوام

2019/10/01 | 11:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال العضو المنتدب لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كولو كياري إن المؤسسة تأمل برفع الإنتاج لنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة.

جاءت تصريحات ميلي كولو كياري في مؤتمر لقطاع النفط في الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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