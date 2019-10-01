المركزي الأسترالي يخفض الفائدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق

2019/10/01 | 11:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

خفض البنك المركزي الأسترالي معدل الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، لتبلغ مستوى قياسيا منخفضا، مع مواجهة الاقتصاد أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض معدل الفائدة الرسمي بمقدار 0.25% إلى المستوى القياسي الأدنى 0.75%، كما توقع أغلب المحللين.

وقال محافظ البنك “فيليب لوي” في بيان إنه تم خفض الفائدة للمساعدة في تعزيز التوظيف، ولم يستبعد المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، مضيفًا: “من المعقول توقع فترة مطولة من أسعار الفائدة المنخفضة في أستراليا للوصول إلى التوظيف الكامل وتحقيق مستهدف التضخم”.

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