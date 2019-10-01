حوار أربيل - بغداد يتقدم.. والتحالف الدولي يقطع وعداً

2019/10/01 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويشن تنظيم داعش اسبوعياً هجمات بأسلوب حرب العصابات في العديد من المناطق وبالأخص في اطراف ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى.

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وقال ستريكلاند متحدثاً لكوردستان 24 على هامش منتدى للحوار ببغداد يوم امس، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "يعمل عن كثب مع السلطات في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، لضمان وجود تعاون بين القوات العسكرية على الجانبين".

وأشار الى ان هدف التحالف الدولي "ممارسة الضغط على داعش حتى لا يتمكن من العمل في المناطق (المتنازع عليها) التي يشعر داعش بحرية الحركة فيها".

واضاف الجنرال الامريكي أن التحالف يواصل دعم البيشمركة من خلال التدريب وتوفير المعدات "لتمكينها من هزيمة داعش والاستمرار في هزيمته".

وتابع "لقد حققت (القوات العراقية والبيشمركة) نجاحاً كبيراً حتى الآن، ولكن لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به، وسنعمل معا لتحقيق ذلك".

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وقبل نحو اسبوع ستريكلاند قد زار اقليم كوردستان، واجرى مباحثات مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بشأن استمرار الدعم العسكري للقوات الكوردية.

الى ذلك قال السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس إن بلاده، والى جانب حلفائها، تريد من أربيل وبغداد التوصل إلى "اتفاق منصف لكلا الجانبين".

وبالإضافة الى الأمن المشترك، بين اربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات بشأن المناطق المتنازع عليها وحصة الكورد من الموازنة فضلاً عن ملف النفط.

وأضاف ويلكس لكوردستان 24 على هامش المنتدى الحواري "نحن نؤيد فكرة التوصل الى اتفاق (بين الجانبين)، وسنفعل ما بوسعنا لخلق جو مناسب لتحقيق ذلك".

وشهدت العلاقات بين أربيل وبغداد تحسناً ملحوظاً منذ تشكيل الحكومة الاتحادية برئاسة عادل عبد المهدي اواخر العام الماضي.



كما تلقت المحادثات بين الجانبين دفعة قوية بعد أن تولى مسرور بارزاني رئاسة الحكومة في الإقليم في تموز يوليو هذا العام.





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