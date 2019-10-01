الحكمة المعارضة يذكّر هيئة الرئاسة بملف “الاستجوابات” ويكذب “الابتزاز”

2019/10/01 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية ستار الجابري ، ان هيئة رئاسة محلس النواب وبعض الكتل الضاغطة تماطل في تحقيق الاستجوابات التي قدمتها كتلته .وقال الجابري في تصريح لـ/SNG/، ان “الاستجواب ظاهرة صحية وكفلها الدستور والمعارضة لم تذهب الى الاستجواب من اجل الابتزاز ولي الاذرع وانما هناك تقصير اداري في بعض ...

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