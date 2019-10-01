مفوضية حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح متظاهرين اعتقلوا في البصرة

2019/10/01 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح متظاهرين اعتقلوا في محافظة البصرة.

وقال البياتي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الأجهزة الامنية مطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين الخمسة عشر الذين تم اعتقالهم في ساحة العروسة في محافظة البصرة قبل قليل بحجة عدم وجود موافقات امنية".

وأضاف أن "الدستور العراقي كفل حق التظاهر السلمي حسب المادة ٣٨ منه"، داعياً المتظاهرين إلى "الحفاظ على سلمية التظاهرات واحترام الأجهزة الامنية والحفاظ على الممتلكات العامة".

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