التنسيق الروسي السوري: امريكا أفشلت جهود اخراج المدنيين من مخيم الركبان

2019/10/01 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مقر التنسيق الروسي السوري، اليوم الثلاثاء، ان خطة اخراج المدنيين من مخيم الركبان بسوريا احبطت بسبب عدم تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها.

وقال المقر في بيان، اوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية "نتيجة لعدم وفاء الجانب الأمريكي بالتزاماته، تعطل تنفيذ هذه المرحلة.



ففي 29 أيلول، عند معبر جليب ، بدلاً من ألفي مواطن سوري يخططون للإخلاء من مخيم الركبان، شاهدنا ما مجموعه 363 شخصا".

واضاف "بما أن قيادة القوات الأمريكية في منطقة التنف تثبت عدم قدرتها على ضمان الالتزامات التي تعهدت بها الولايات المتحدة لتنفيذ خطة الأمم المتحدة، فإننا نطالب الجانب الأمريكي بمغادرة الأراضي السورية المحتلة على الفور والسماح للحكومة السورية الشرعية بتأسيس نظام دستوري وتطهير منطقة الإرهابيين".

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