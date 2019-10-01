بالصور.. توافد المتظاهرين الى ساحة التحرير وإجراءات أمنية مشددة

2019/10/01 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توافد المئات من المتظاهرين الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، استعداداً للتظاهرة التي ستنطلق عصر اليوم.

وقال مراسل {الفرات نيوز} ان، مئات المتظاهرين توافدوا الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، استعداداً للتظاهرة التي ستنطلق في الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، وسط اجراءات امنية مشددة.وأضاف ان، بعض المتظاهرين يحملون لافتات تطالب بتحسين الأوضاع العامة في البلاد، وتنتقد الأداء الحكومي بشكل عام.انتهى

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