2019/10/01 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أصدر القضاء الإيراني اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام جاسوس أمريكي، وفق ما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في البلاد.

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الإيراني يصدر حكما بالإعدام بحق “جاسوس أمريكي”) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الإيراني يصدر حكما بالإعدام بحق “جاسوس أمريكي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).