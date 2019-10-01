تأجيل جلسة استجواب رئيس مجلس بابل لهذا السبب

2019/10/01 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابل أفاد مصدر مطلع في مجلس محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، بإن المجلس قرر تأجيل جلسة استجواب رئيسه، إلى إشعار آخر.

وقال المصدر، في حديث لـ”كلكامش برس”، إن “مجلس المحافظة قرر تأجيل جلسته استجواب رئيسه رعد الجبوري، بسبب عدم اكتمال النصاب”.

واوضح المصدر، أن “الجلسة المقرر عقدها اليوم حضرها 4 أعضاء فقط من اصل 30 عضوا”.

وكان عضو مجلس محافظة بابل، عن المجلس الاعلى، حسن الطائي، قد كشف في وقت سابق، عن وجود حراك داخل المجلس لاستجواب الرئيس رعد الجبوري، على خلفية الأزمة الأخيرة في المحافظة.

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