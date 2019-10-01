تشكيلة زيدان تخلو من بيل ورودريغيز لمواجهة كلوب بروغ في الابطال

2019/10/01 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، غاريث بيل وجيمس رودريغيز من قائمة الفريق التي ستستضيف كلوب بروغ البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء ضمن المجموعة الأولى بدوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

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