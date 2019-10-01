الحشد الشعبي: تطهير منطقة الحمرة في بيجي من المخلفات الحربية

2019/10/01 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهرت مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، منطقة الحمرة التابعة لقضاء بيجي من المخلفات الحربية.

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