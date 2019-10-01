العشرات يتظاهرون أمام مبنى الحكومة المحلية في ميسان (صورة)

2019/10/01 | 11:36

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بغداد اليوم _ بغداد

تظاهر عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى الحكومة المحلية في محافظة ميسان للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاسبة الفاسدين.

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بغداد اليوم- البصرة

أطلقت القوات الأمنية في البصرة، الثلاثاء (1 تشرين الثاني 2019)، سراح عدد من المتظاهرين، بعد فترة وجيزة من اعتقالهم من ساحة الطويسة، وسط المحافظة.

وقال مصدر أمني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية أفرجت عن جمي

بغداد اليوم- بغداد

قال عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء (1 تشرين الأول 2019)، إن الزيارة التي اجراها الوفد العراقي الى الصين، هوجمت قبل أن تنطلق، وأطلقت "عش الدبابير"، فيما أشار إلى أن ملتقى عراقياً صينياً سي

بغداد اليوم - البصرة

طالب عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الثلاثاء، 01 تشرين الأول، 2019، بإطلاق سراح (15) متظاهراً جرى اعتقالهم من ساحة العروسة بمحافظة البصرة.

وقال البياتي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "على الاجهزة إطلاق سراح المت

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