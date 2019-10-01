2019/10/01 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقوق الانسان تؤكد اطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين في البصرة

اخبار مباشرة

حقوق الانسان تؤكد اطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين في البصرة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تؤكد اطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين في البصرة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تؤكد اطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).