2019/10/01 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يعسكر المنتخب الاولمبي، الاسبوع القادم في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر مصدر لـ{الفرات نيوز} إن "منتخبنا الاولمبي سيعسكر في الدوحة للفترة من 5 الى 15 تشرين الاول الجاري".واضاف أن "هذا المسعكر يأتي تحضيراً لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الاولمبي يعسكر في الدوحة الاسبوع القادم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الاولمبي يعسكر في الدوحة الاسبوع القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).