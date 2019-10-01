بالصور.. اللمسات الأخيرة على ملعب الحبيبية

2019/10/01 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصلت نسب الانجاز في مشرع ملعب الحبيبية شرقي العاصمة بغداد الى مراحل متقدمة.

وبلغت نسب الانجاز أكثر من ٩٠% حيث تم تشغيل إنارة الملعب بشكل كامل وتشغيل المصاعد وإنارة الممرات ولم يتبقى الا القليل لإفتتاح هذا الصرح الرياضي ليضاف الى انجازات سابقة في المنشآت الرياضية.ويتسع ملعب الحبيبية لـ 30 الف متفرج.انتهى

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