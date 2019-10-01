أسهم اليابان ترتفع بعد تقرير للمركزي أقل تشاؤما عن التوقعات

2019/10/01 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعد المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء بعد أن جاء مستوى التدهور في مسح لبنك اليابان المركزي أقل من التوقعات، وقادت المكاسب أسهم شركات التصدير القيادية وتلك المرتبطة بشركة أبل.

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