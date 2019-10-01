الديمقراطي الكردستاني: الاقليم سيسلم 250 الف برميل ضمن موازنة2020

2019/10/01 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، ان الاقليم سيسلم مئتين وخمسين الف برميل، المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية، ضمن موازنة الفين وعشرين.

وقالت الدليمي، في تصريح، كانت هناك مشاكل طوال العام الحالي بخصوص كيفية تسليم اقليم كردستان ما قيمته مئتين وخمسين الف برميل نفط الى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ عبر شركة تسويق النفط سومو.

واكدت الدليمي قرب وصول وفود كردية للقاء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لحل الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية والاقليم وتسليم الحصة المقررة في الموازنة المقدرة بمئتي وخمسين الف برميل، مبينة انه بعد ذلك سيذهب الاقليم لتعديل موازنة الاقليم خلال السنة المالية الحالية.

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