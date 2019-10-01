2019/10/01 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اغلقت قيادة عمليات بغداد قبل قليل جسر الجمهورية الرابط بين المنطقة الخضراء وساحة التحرير في بغداد.هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تغلق جسر الجمهورية المركز الخبري الوطني.

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