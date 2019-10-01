مجموعة الحنظل تشارك في معرض أربيل الدولي

2019/10/01 | 12:04

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

شاركت مجموعة الحنظل الدولية في معرض أربيل الدولي، إلى جانب 300 شركة دولية وسط اشادة من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان الذي زار جناحها الخاص بالتطوير العراقي.





وقال وديع الحنظل، رئيس مجموعة الحنظل الدولية، إن "مجموعة الحنظل الدولية شاركت في معرض أربيل الدولي، واظهرت مشاريعها الخاصة بالتطوير العقاري في بغداد وكركوك وغيرها من المدن".





وأكد أن "استراتيجية مجموعة الحنظل تتمثل بتخفيف ازمة السكن عبر المشاريع السكنية التي تعمل عليها حاليا"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستكشف عن مشاريع جديدة ستقوم بها المجموعة في مختلف المجالات التي تعمل عليها".





من جهة أخرى، اكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ، على اهمية تفعيل القوانين والقرارات التي من شأنها أن تسهّل عمل التجار والمستثمرين لاسيما فيما يتعلق بتسجيل الشركات في الإقليم.

وقال بارزاني في كلمته خلال افتتاح المعرض التجاري الدولي الشامل في اربيل ، "لقد اولينا في برنامجنا الحكومي أهمية بالغة لتنمية الاقتصاد في إقليم كوردستان، وآمل أن يكون هذا المعرض مقدمة لاندماج التجار والمستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال من داخل وخارج إقليم كوردستان، بهدف عدم الاعتماد على مصدر دخل واحد في تأمين الواردات".

واضاف "سنبذل كل الجهود لتقديم التسهيلات اللازمة (للمستثمرين ورجال الأعمال)، ونعمل على جعل إقليم كوردستان مركزاً للتجارة في المنطقة".

وأشاد رئيس حكومة الاقليم بجناح مجموعة الحنظل الدولية كونه يمثل نموذج حقيقي للقطاع الخاص الواعد.

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