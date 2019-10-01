العراق يخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2022

2019/10/01 | 12:04

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة غاز الجنوب، الثلاثاء، أنها تخطط لزيادة انتاجها من الغاز الجاف الى مليار و600 مليون قدم مكعب قياسي باليوم لتحقيق الاكـتـفـاء الـذاتـي منه بحلول العام 2022.

وقــال مـديـر عــام الـشـركـة حـيـان عـبـد الـغـنـي في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “معدل الاستثمار المباشر للغاز الجاف المصاحب للنفط الخام في حقول ابن عمر والناصرية ومجنون بلغ نحو 150 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، بينما تجاوز انتاج شركة غاز البصرة عبر مشروع مشترك بين غاز الجنوب وشـركـتـي (شـــل) و(مـيـتـسـوبـيـشـي) نـحـو 900 مليون قدم مكعب قياسي يوميا في حقول الرميلة والـزبـيـر وغـرب القرنة 1 ،ليصبح أجمالي الانتاج مليارا و50 مليون قدم مكعب قياسي يوميا”.

واوضـح عبد الغني، ان “الشركة تجري مناقشات مع كبريات الشركات حول العالم بشأن تمويل وانشاء مشاريع محتملة في قطاع الغاز مستقبلا، مشيرا الى توقيع عقد مـع شركة (وهنيول) الأميركية لبناء معمل لفصل الـسـوائـل بـطـاقـة 300 مـلـيـون قـدم مكعب بالاستثمار المباشر في خمسة حقول نفطية منها مجنون واللحيس والطوبة”.

ولــفــت عـبـد الـغـنـي الــى ان “شــركــة غــاز الـبـصـرة المستثمرة للغاز المصاحب في ثلاثة حقول نفطية وقعت الشهر المـاضـي عقداً مـع الشركة الصينية للهندسة والإنـشـاءات لبناء منشأة للغاز الطبيعي في منطقة ارطاوي مكونة من وحدتين لإنتاج 400 مليون “مقمق” إضافي من الغاز في اليوم، ويمكن إضافة عـدد من الـوحـدات للمنشأة في المستقبل”، مؤكدا ان “مرحلته الاولى ستكون بطاقة 200 مليون قـدم مكعب المخطط انـجـازهـا فـي الـعـام 2021 اما الثانية فمن المقرر دخولها للخدمة في العام 2022 مما يساعد بالوصول في العام نفسه بالاستثمار الـى اكـثـر مـن مليار و600 مليون قـدم مكعب، ما يعد مؤشرا لدخول البلاد مرحلة الاكتفاء الذاتي من مادة الغاز الجاف وتجهيز احتياجات محطات تـولـيـد الــطــاقــة الـكـهـربـائـيـة وشــركــات الـتـصـنـيـع للبتروكيمياويات والاسمدة”.

وذكــر ان “شـركـة غـاز الـجـنـوب تسعى الـى تطوير وتـحـديـث منشآتها السطحية ومـنـظـومـة انـابـيـب تـجـمـيـع الــغــاز المــصــاحــب لانــتــاج الــنــفــط الــخــام بالاستثمار المباشر، ويعد الامثل بين عقود الخدمة لتنمية الاقتصاد الوطني”، مبينا أن “عقود الاستثمار المباشر تأتي ضمن خطط الــوزارة المستقبلية لاستغلال الغاز المـصـاحـب للعمليات النفطية مـن حـقـول البصرة لـلـتـخـلـص مــن حــرق الــغــاز والـحـفـاظ عـلـى البيئة وتـصـديـر الـفـائـض مــن الــغــاز المــســال والمـكـثـفـات للسوق العالمية لتنويع مصادر إيــرادات الـدولـة ما يسهم فـي خفض النفقات المـالـيـة بعد الاستغناء تدريجياً عن استيراد الوقود”.

واضاف ان “العقود الاستثمارية المباشرة تتضمن الاتفاق على استرداد الشركات للمبالغ التي تنفقها بالتمويل والتنفيذ والتجهيز والاسـتـشـاريـة من خـلال بيع الـغـاز الـجـاف بسقف زمني لا يتجاوز ثلاثة اعــوام مـن تـاريـخ التشغيل والانـتـاج الفعلي، وبـانـتـهـاء تـلـك المــدة سـتـرفـع الـشـركـات الاجـنـبـيـة الكفالة المصرفية السيادية من البنوك الممولة، الامر الــذي سيساعد شـركـة غــاز الـجـنـوب عـلـى تـوزيـع انـتـاجـهـا المـبـاشـر بـين الأســواق المـحـلـيـة وتصدير انتاج ائتلاف غاز البصرة من الغاز الجاف والمسال والمكثفات ما يساعد الشركة في سياسة التسويق على كسب موطئ قدم راسخ بقطاع الغاز العالمي”.

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