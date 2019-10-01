عجلات مكافحة الشغب تباشر بتطويق ساحة التحرير وجسر الجمهورية

2019/10/01 | 12:07

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بغداد اليوم-بغداد

باشرت عجلات مكافحة الشغب، الثلاثاء (01 تشرين الأول، 2019) بتطويق ساحة التحرير وجسر الجمهورية، ...





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