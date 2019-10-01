2019/10/01 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية ، الاثنين ، ان النهوض بقطاع الاتصالات يحتاج الى مراجعة جميع العقود السابقة مع شركات الاتصالات.وقال العبودي في تغريدة له على “تويتر” ، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، “مازلنا نعتقد ان رديف النفط هو قطاع الاتصالات” ، مستدركا انه”لابد لهذا القطاع أن ينهض […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبودي يدعو للنهوض بقطاع الاتصالات ليكون رديف النفط المركز الخبري الوطني.

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