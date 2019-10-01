النقل تعلن حصولها على شهادة 'الآيزو' بإصدارها الخامس.. (وثيقة)

2019/10/01 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير النقل عبد لعيبي، الاثنين، حصول الوزارة على شهادة "الآيزو" بإصدارها الخامس، مبيناً أن ذلك جاء بعد إنجاز المتطلبات لعملية التدقيق الخارجي والداخلي حسب المواصفات الدولية.

وقال لعيبي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة النقل حصلت على شهادة المواصفة الدولية iso 9001:2015 بإصدارها الخامس بعد تحقيق إنجاز كافة المتطلبات لعملية التدقيق الخارجي من قبل شركة ( TQCSI ) وباعتماد استرالي".

وأضاف لعيبي: "نسعى للارتقاء بعمل الوزارة وتقديم الأفضل من خلال اعتماد المعايير والمواصفات الدولية ومنها إدارة الجودة للوصول إلى ما توصلت اليه الدول المتقدمة"، موجهاً بـ"اعتماد المعايير والمواصفات التخصصية في مجال الاعاشة الخاصة بالخطوط الجوية العراقية إضافة إلى خدمات الزبون والعمل وفق معايير البيئة السليمة والمتطلبات الدولية".

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