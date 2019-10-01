2019/10/01 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الأمني الموسع لبحث آليات تنفيذ الخطة الخاصة بزيارة الاربعين .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انعقاد مؤتمر موسع لعرض الخطة الأمنية للزيارة الاربعينية في كربلاء المقدسة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انعقاد مؤتمر موسع لعرض الخطة الأمنية للزيارة الاربعينية في كربلاء المقدسة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).