العبودي يدعو إلى مراجعة “عملية” لعقود شركات الاتصالات

2019/10/01 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- دعا رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية ، الاثنين ، ان النهوض بقطاع الاتصالات يحتاج الى مراجعة جميع العقود السابقة مع شركات الاتصالات.وقال العبودي في تغريدة له على “تويتر”، “مازلنا نعتقد ان رديف النفط هو قطاع الاتصالات” ، مستدركا انه”لابد لهذا القطاع أن ينهض بقوة من خلال مراجعة العقود السابقة مع شركات ...

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