2019/10/01 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار النيابية، اليوم الثلاثاء، إلى دعم الشركات السياحية للنهوض بهذا القطاع في البلاد.وقال عضو اللجنة علي الحميداوي بحسب بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، “أثناء الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الثقافة والسياحة والاثار، إن “دعم الشركات السياحية وتذليل العقبات التي تواجههم ضرورية من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثقافة النيابية : ندعم الشركات السياحية المركز الخبري الوطني.

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